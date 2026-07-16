Sarri: “L’ambiente atalantino è impressionante. Mi piacerebbe vincere qualcosa qua a Bergamo”

16/07/2026 | 15:43:09

Il tecnico dell’Atalanta Maurizio Sarri ha parlato nella conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Cosa mi ha lasciato la Lazio dal punto di vista umano? Alla Lazio è stata sicuramente una grande esperienza formativa, anche se avrei voluto non viverla poi in quel modo, però affrontando certe situazioni non dai più per scontato diversi aspetti. Mi ha lasciato anche qualcosa di positivo. L’ambiente atalantino è impressionante dove ti sostengono fino alla fine. Non vedo l’ora di cominciare. Cosa voglio realizzare all’Atalanta? Mi piacerebbe vincere qualcosa qua a Bergamo, però il viaggio è più bello della meta sotto certi aspetti e spero che quello nerazzurro sia un grande viaggio come quello che ho fatto a Napoli”.