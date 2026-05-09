Sarri: “Inter più forte, ma siamo stati umiliati. Mercoledì servirà altro”

09/05/2026 | 21:04:55

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, commenta ai microfoni di DAZN la sfida contro l’Inter: “Abbiamo fatto un approccio alla partita molle, eravamo passivi sia in fase difensiva che in quella offensiva. Nessun movimento senza palla, un approccio alla partita bruttissimo. Visto come abbiamo reagito nel secondo tempo in inferiorità numerica, penso sia stato più dovuto all’aspetto mentale che a quello fisico”.

Cosa può restare da una partita così? “Non deve restare niente, perché l’Inter non ha fatto niente di eccezionale, ha fatto una partita normalissima. Visto che il risultato è colpa nostra, pur essendo gli avversari più forti di noi. In inferiorità numerica ci siamo presentati tre o quattro volte davanti alla loro porta”.

Settimo posto ormai sfumato? “Sapevamo di avere poche possibilità di agganciare l’Atalanta ma qualcuna c’era, è stato rimarcato più volte in settimana. Poi se mi chiedi ci credevate, dalla risposta che ho visto sul campo direi di no”.

Sarà un’altra storia mercoledì? “Chiaramente noi speriamo di sì, oggi è stato umiliante sentire nel nostro stadio solamente il tifo dell’Inter. È stato pesante”.

Foto: sito Lazio