Sarri: “Il tempo non è più un alibi, da lunedì voglio vedere l’Atalanta giocare a calcio”

07/10/2026 | 13:20:46

Le parole di Maurizio Sarri al Corriere di Bergamo: “La squadra si deve solo sbloccare, i giocatori devono smettere di guardare dove mettono i piedi, quale zolla calpestano. Se superano questo momento, a furia di giocare e giocare tutto diventerà naturale. Dobbiamo solo smettere di pensare a quello che facciamo. Ho visto i giocatori far bene in Nazionale, e mi auguro che questo abbia fatto bene a tutti, perché da lunedì col Venezia voglio veder giocare a calcio. A questo punto, il tempo non è più un alibi. E lo dico chiaro”.

foto x atalanta