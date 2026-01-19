Sarri: “Il gol dopo due minuti ha cambiato tutto. Primo tempo non così disastroso. Il terzo gol ha chiuso la gara”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Dazn dopo il ko contro il Como.

Queste le sue parole: “Abbiamo preso un gol dopo due minuti, contro una squadra di grandi palleggiatori come il Como diventa dura. Ma nel primo tempo non abbiamo fatto così male, potevamo rimetterla a posto con Cancellieri e abbiamo le occasioni per riaprirla. Si è conclusa con il loro terzo gol, nel primo tempo non ho visto una Lazio così disastrosa così si può dire. Poi la partita è finita. E’ difficile, prendere gol dopo due minuti contro queste squadre è dura”.

Cosa è successo stasera? “La partita è stata molto condizionata dal gol preso dopo due minuti, su un’azione con l’attacco della profondità su cui ci abbiamo lavorato tutta la settimana ed è difficile da capire per una difesa come la nostra”.

Il contesto è un influsso in termini prestazionali? “Dobbiamo andare oltre tutto, sennò si costruiscono solo alibi. Ci sono situazioni che ci sono, dobbiamo passarci sopra. Qui si parla molto di più del mercato, dobbiamo essere bravi a gestire le situazioni”.

Che impatto ha una sconfitta del genere? “Fa male, è una sconfitta che ci dà frustrazione. Ci sono stati episodi che hanno indirizzato la partita in un certo modo, il differenziale tecnico tra le due squadre c’è ed è inutile negarlo. Non possiamo rimanere a piangere su questa partita”.

