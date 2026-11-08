Sarri: “Il gol ci ha definitivamente sbloccati. Speriamo la sosta possa darci nuove disponibilità”

08/11/2026 | 18:49:53

Il tecnico dell’Atalanta, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Monza. Queste le sue parole:

“Nel primo tempo abbiamo pagato un certo nervosismo e la mancanza di fiducia. Il Monza è partito molto energico, ma poi è necessariamente calato e abbiamo ripreso in mano il palleggio a metà campo. A quel punto siamo tornati a giocare come sappiamo e possiamo e il gol ci ha definitivamente sbloccati. Il rientro di Kolasinac e Kessie? Ho avuto il via libera dei medici, ma di fatto li ho rivisti ieri per un unico allenamento. Speriamo la sosta possa darci nuove disponibilità, ma dopo che abbiamo giocato nove partite in 27 giorni ora avremo, considerando anche i giovani, 18 giocatori in Nazionale. Facendo il programma settimanale e considerando gli infortunati, questa settimana saremo in cinque”.

Foto: X Atalanta