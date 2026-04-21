Sarri: “﻿Ho tanti acciaccati, deciderò domani. È stata una bella mattinata, piena di famiglie e bambini”

21/04/2026 | 13:18:13

Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa Atalanta-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera. “Partita che salva la stagione? È una definizione tipicamente giornalistica. La formazione? Saranno decisive le indicazioni che sto traendo dagli allenamenti. Sappiamo di aver tanti giocatori che possono garantirti solo un certo minutaggio. La Coppa Italia non può essere indicativa di una stagione e non mi farà cambiare idea su una stagione. L’Atalanta ha caratteristiche che possono ricordare il Napoli per il modo di stare in campo, ma le caratteristiche individuali sono diverse. Noslin è uscito dall’ultima partita con un po’ di acciacchi, prenderemo una decisione. Le nostre caratteristiche sono più adatte a giocare contro una squadra che vuole fare la partita piuttosto che quando facciamo la partita noi. Basic è stato due mesi e mezzo fermo, ha fatto tanta fatica a Firenze, un po’ meno fatica a Napoli, non so quanti minuti abbia. Maldini ha una tendinopatia cronica, ha momenti in cui sta meglio, non so quanto potrà giocare. Quando parli di ragazzi che non hanno 90 minuti, l’idea sarebbe quella di farli partire. È stata una bella mattinata per noi, piena di famiglie e di bambini, ora ci piacerebbe ritrovarli allo stadio. Marusic ha fatto una buona parte dell’allenamento con la squadra, domattina andremo nuovamente a sollecitarlo e decideremo. Rovella ha avuto il via libera dai medici, farà ancora una settimana a parte e poi tornerà in gruppo, spero che sia disponibile per le ultime partite. Questo gruppo ha avuto 52 infortuni, non so quanti punti possa averci levato, non so quanti punti ci abbiano tolto gli arbitri e l’assenza dei tifosi, ma di sicuro questo gruppo può fare di più. Come limitare i cross dell’Atalanta? Io penso che siamo migliorati molto nel palleggio, a Napoli abbiamo fatto il primo gol con due minuti di possesso. A Bergamo dovrà essere rapidissimo e portarlo nella metà campo avversaria. Isaksen sta ricrescendo dopo aver smaltito la delusione dell’eliminazione con la Nazionale”.

Foto: sito Lazio