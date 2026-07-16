Sarri: “Gaetano grande regalo. Ederson sarà un pilastro dell’Atalanta”

16/07/2026 | 15:29:17

Il tecnico dell’Atalanta Maurizio Sarri ha parlato nella conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Gaetano? E’ stato un grande regalo del direttore. Poi nel complesso la stagione sarà lunga e ci saranno anche delle alternative in ottica di modulo tipo il 4-2-3-1. Staremo a vedere. Pensieri sul mio passato alla Lazio? Io ai tifosi della Lazio posso solo che volergli bene al netto di tutto quello che sia successo. Se Ederson rimarrà? Ederson ritornerà in squadra. La mia paura era con quale testa il ragazzo potesse rimanere qui con noi. Invece ha mostrato grande voglia di rimanere e sarà un pilastro di questa Atalanta”.

Foto: sito Atalanta