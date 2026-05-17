Sarri: “Futuro? Non sono mai stato ascoltato e non sono felice. Se i piani non collimano è meglio separarsi”

17/05/2026 | 15:05:50

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby perso contro la Roma. Queste le sue parole:

“Se mi sono fatto un idea sul restare o meno? Avevo detto a giugno. Facciamo questa partita e vediamo cosa mi dice la società, per ora nessuno mi ha detto nulla. Quest’anno non mi è piaciuto, non sono mai stato ascoltato e non sono felice. Vediamo. Se la gestione di Lotito si avvicina a quanto ho vissuto con De Laurentiis? Quella era una squadra di livello assoluto, almeno qualitativamente. Era una squadra che era arrivata a una media di 88 punti stagionali, c’erano basi più solide. Se ho voglia di restare? Vedo che non vi importa della partita… Uno deve parlare dell’ambiente e separatamente della società: a livello di ambiente, rimarrei. A livello societario… forse se i piani non collimano è meglio separarsi. Di piani io non ne ho sentiti. Zaccagni neanche in panchina? Oggi era impossibile: Zaccagni faceva fatica a camminare, figuriamoci a calciare. Nei primi giorni non si può far giocare. Cosa mi da più fastidio della sconfitta? 60 minuti di buon livello, ci siamo trovati sotto per colpe nostre: l’angolo è arrivato da una situazione a nostro favore”.

Foto: sito Lazio