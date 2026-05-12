Sarri e la Lazio da Mattarella: “Cerco di trasmettere passione ai miei ragazzi, Valori di sport importanti”

12/05/2026 | 17:39:13

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla vigilia della gara della finale di Coppa Italia contro l’Inter.

Ha preso le parole il tecnico: “Signor presidente, per me è un grande onore essere stato ricevuto in una sede così importante. Anche io penso che rappresenti noi tutti italiani. La ringrazio per il tempo che mi ha dedicato e dedica a questa manifestazione. Oggi parlo in rappresentanza del mio gruppo, della mia squadra e del mio staff tecnico, ma parlo anche in rappresentanza di una società con 126 anni di storia e che nel corso della propria esistenza è stata anche riconosciuta per il ruolo sociale e i valori portati”.

E il discorso prosegue: “Inoltre parlo in rappresentanza di un popolo laziale, che dimostra un amore immenso e una grande passione per i nostri colori. Parlando di passione, penso che l’amore sia un valore molto importante, anche un motore nelle nostre vite. Io mi considero molto fortunato, perché tutti i giorni, andando al campo di allenamento stavo andando incontro alla mia passione. Questo è quello che cerco di trasmettere sempre ai miei giocatori. Perché lo sport penso venga prima di tutto”.

La gara con l’Inter: “Domani andiamo in campo per una partita importantissima, difficile e contro un’avversaria di grandissimo valore. Avrà il nostro assoluto rispetto. Giocheremo con determinazione, nella speranza di dare gioia al nostro popolo, a quello laziale. Ma anche consapevoli che ci sono tante altre cose oltre alla vittoria e la sconfitta. Noi domani facciamo il tifo per la nostra passione: il calcio”.

Foto: X Lazio