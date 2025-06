Sarri e il mercato: certi amori fanno giri immensi (ma non tutti)

14/06/2025 | 00:00:49

Maurizio Sarri ha avuto rassicurazioni sul fatto che la Lazio manterrà l’ossatura dell’ultima stagione. E che andasse davvero via un pezzo importante dell’organico, verrebbe adeguatamente sostituito. Ma si fa troppa filosofia su obiettivi del passato che possono tornare di moda. Per esempio Samuele Ricci, la Lazio in quel ruolo è coperta, al massimo cerca una mezzala esplosiva e se ci fosse una possibilità di andare su Loftus–Cheek (grande rapporto) chiederebbe al suo club di non tirarsi indietro. Raspadori per l’attacco è un obiettivo vero, ma passa attraverso la decisione del Napoli, per Sarri è un Mertens imprevedibile e capace di coprire più ruolo. Sulla corsia mancina occhio a Emerson Palmieri in uscita dal West Ham, mentre Parisi è stato sondato ma potrebbe restare a Firenze, piace Aaron Martin del Genoa. E sui vecchi amori, ripetiamo, non tutti fanno giri immensi e poi ritornano…

Foto: Instagram Loftus-Cheek