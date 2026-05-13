Sarri: “Derby? Domenica alle 12.30 non andrò in panchina. Anzi fossi il presidente non presenterei la squadra. Questo non è calcio”

13/05/2026 | 23:54:43

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, parlando anche delle polemiche per il derby.

Queste le sue parole: “La sensazione è che lunedì vengo, domenica alle 12.30 non vengo: a quell’ora giocano loro. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega e nessuno ha mai detto scusate, abbiamo sbagliato. Il Prefetto è stato chiaro, lunedì sera, speriamo che sia quella la data. Se fossi il presidente, non presenterei neanche la squadra dovessimo giocare alle 12.30 domenica. Prendiamo il -1, tanto non ci cambia nulla. Ci sono cinque squadre che si giocano la Champions, che vale 80 milioni, e si gioca alle 12.30 a fine maggio? Questo non è calcio”.

Foto: sito Lazio