Sarri: “Derby di lunedì è meglio per tutti. Anche per le altre squadre impegnate per la Champions”

12/05/2026 | 17:50:54

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ai media presenti al Quirinale, per l’incontro con Mattarella, ha parlato della decisione, al momento, di far giocare il derby lunedì sera.

Le sue parole: “Meglio giocare il derby di lunedì. È meglio per tutti e anche per noi che abbiamo 24 ore di riposo in più. Ma anche perché quattro squadre che si stanno giocando 80 milioni con la Champions non credo debbano farlo alle 12.30 del 17 maggio”.

Foto: X Lazio