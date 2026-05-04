Sarri: “Derby alle 12.30? Chi ha fatto i calendari deve dimettersi. Io non mi presento allo stadio”

04/05/2026 | 23:04:14

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato dopo la vittoria a Cremona e in conferenza stampa ha alzato i toni sull’orario del derby di Roma.

Queste le sue parole: “Le date degli Internazionali si sanno da due anni, che le gare si devono giocare in contemporanea nelle giornate finali pure. Se chi fa il calendario in Lega non capisce questa cosa, deve dare le dimissioni subito. A inizio stagione abbiamo fatto il derby a 37 gradi, ora ce lo fanno giocare a maggio alle 12:30. Se verrà confermato l’orario io non mi presento”.

Foto: sito Lazio