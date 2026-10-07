Sarri: “De Roon non ha mai parlato con me. Gaetano? Aspetterei a dire che non è da Atalanta”

07/10/2026 | 11:45:35

Le parole di Sarri al Corriere di Bergamo, anche su alcuni singoli: “De Roon? “Con me non ha mai parlato, lui si rivolgeva direttamente alla società. Gaetano? Aspetterei a dire che non è da Atalanta, quello è un ruolo di alta specializzazione. Raspadori? Raspadori? La duttilità è la sua forza, ma anche il suo limite. Scalvini? Giorgio sta facendo dei passi in avanti giganteschi, è molto forte individualmente”.

Foto: sito Atalanta