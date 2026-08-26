Sarri: “De Ketelaere? Lo valuteremo. Scamacca e Krstovic possono giocare insieme”

26/08/2026 | 21:28:24

Maurizio Sarri ha parlato ai canali ufficiali dell’Atalanta: “Stanno facendo bene entrambi: Scamacca e Krstovic hanno giocato una buona gara. Sono giocatori in crescita e saranno decisivi, dove decidere su chi far giocare verrà dettato dal loro stato fisico, non escluderei che possano giocare insieme. De Ketelaere? E’ rientrato poco tempo fa dal Mondiale e poi dopo ha avuto problemi all’adduttore: ha fatto pochi allenamenti con noi. Valuteremo quanti minuti potrá fare”.

foto x atalanta