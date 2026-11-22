Sarri: “Davanti siamo pericolosi ma ci portiamo dietro il difetto della fragilità difensiva. De Ketelaere? Ha un potenziale che ho visto in pochi”

22/11/2026 | 23:45:56

Il tecnico dell’Atalanta, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro l’Inter. Queste le sue parole:

“La squadra ha dei pregi a livello caratteriale, nelle ultime partite siamo pericolosi davanti ma ci portiamo dietro il difetto della fragilità difensiva. Troppi errori, la sensazione è quella di una squadra in crescita. Hanno inciso più fattori, il primo è quello degli infortuni che non ci ha consentito di schierare la stessa linea difensiva e il calendario non ci consente tanti allenamenti di reparti. Questa squadra era abituata a difendere in maniera diversa, non c’è un solo fattore ma una concomitanza di fattori. De Ketelaere? Quando ha fatto bene in Nazionale veniva da due prestazioni di livello nel club, sta facendo bene da un mese ed è un giocatore forte fisicamente e tecnicamente. Ha potenzialità straordinarie, deve risolvere gli alti e bassi perché ha un potenziale che ho visto in pochi”.

Foto: X Atalanta