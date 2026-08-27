Sarri: “Contenti della qualificazione. Mercato? Mi aspetto ancora qualcosa”
27/08/2026 | 23:04:56
Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la qualificazione alla Conference League.
Le sue parole: “Siamo contenti, abbiamo ottenuto la qualificazione dopo una partita contro un buon avversario. Sono stati fastidiosi soprattutto nei primi 15 minuti”.
Sarri ha poi spostato l’attenzione sul mercato e sulle possibili operazioni in entrata: “Non so chi stiamo trattando, ho piena fiducia nella società, ma un qualcosina mi aspetto”.
Foto: X Atalanta