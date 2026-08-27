Sarri: “Contenti della qualificazione. Mercato? Mi aspetto ancora qualcosa”

27/08/2026 | 23:04:56

Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la qualificazione alla Conference League.

Le sue parole: “Siamo contenti, abbiamo ottenuto la qualificazione dopo una partita contro un buon avversario. Sono stati fastidiosi soprattutto nei primi 15 minuti”.

Sarri ha poi spostato l’attenzione sul mercato e sulle possibili operazioni in entrata: “Non so chi stiamo trattando, ho piena fiducia nella società, ma un qualcosina mi aspetto”.

Foto: X Atalanta