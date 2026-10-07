Sarri: “Atalanta competitiva, Conference e Coppa Italia sono due obiettivi seri”

07/10/2026 | 11:16:53

Le parole di Maurizio Sarri in una intervista concessa al Corriere di Bergamo: “Resto convinto che questa Atalanta abbiamo un organico competitivo, che vale la lotta per la zona Europa, anche se finora non abbiamo dimostrato di meritarla – ha spiegato l’allenatore dell’Atalanta. – Questo è il mio grande rammarico. Dobbiamo fare calcio, superare le paure. Serve fare un passo avanti. A questo punto il tempo non è più un alibi: da lunedì voglio veder giocare a calcio. Io ho destrutturato il loro modo di giocare e adesso mancano i risultati, capisco che l’impressione dall’esterno sia di vedere ragazzi confusi, che sembrano poco convinti di quello che fanno. La squadra si deve solo sbloccare, i giocatori devono smettere di guardare dove mettono i piedi, quale zolla calpestano. Se superano questo momento, a furia di giocare e giocare tutto diventerà naturale. Dobbiamo solo smettere di pensare a quello che facciamo. Conference League e Coppa Italia per noi sono due obiettivi seri, non lasceremo nulla al caso. Gli impegni internazionali e infrasettimanali ci faranno crescere. Non giocheremo mai amichevoli, siamo l’Atalanta”.

foto x atalanta