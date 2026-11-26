Sarri: “A inizio anno avrei pensato che Scamacca fosse l’attaccante ideale per me. Facciamo troppi errori difensivamente”

26/11/2026 | 23:31:18

Maurizio Sarri commenta la folle rimonta dell’Atalanta in casa del Borac per 3-2 a Sky Sport: “Abbiamo giocato bene e creato tante palle gol. Purtroppo siamo in una fase in cui subiamo troppi gol. Abbiamo combinato errori in fase risolutiva e continuiamo a fare errori difensivamente. Voglio ringraziare i nostri tifosi che hanno fatto tanti chilometri e li abbiamo ripagati. Il calendario per noi, tra infortuni e robe varie, è difficilissimo. Le distribuzioni sotto la linea della palla non è stata di buon livello e si sta ripetendo da diverse partite e queste si complicano. Krstovic? Io prima dell’inizio di stagione avrei risposto che Scamacca fosse l’attaccante ideale per me. Oggi, invece, Krstovic è in una fase positiva mentalmente, mentre Scamacca sta cercando di rientrare”.

Foto: X Atalanta