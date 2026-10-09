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Santos-Flamengo: Neymar entra nella ripresa e pareggia con una doppietta, in gol anche due ex Serie A

09/10/2026 | 09:47:37

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La 29esima giornata del Brasileirao ha messo di fronte due colossi del calcio verdeoro. Da un lato il Flamengo, capolista a 61 punti, e dall’altro il Santos, ottavo in classifica con 42 punti conquistati. Nella prima frazione di gioco, il Mengao è andato avanti di due lunghezze, grazie alle reti dell’ex Juventus Danilo e dell’ex Milan Paqueta. Nella ripresa, invece, è stato Neymar Jr. a regolare i conti. Il classe 1992 ha trasformato due volte dal dischetto, tirando sempre alla destra del portiere. Tornato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi per un mese, la stella brasiliana è arrivato, grazie alla doppietta di questa notte, a 8 gol e 3 assist in campionato.

Foto: Instagram Santos