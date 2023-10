Santon: “Lukaku a San Siro? I fischi saranno molti. Senza lui e Dzeko l’Inter ha perso molto”

Davide Santon, ex difensore dell’Inter e della Roma, ha parlato a Radio Serie A. Ecco le sue parole:

“I fischi saranno tanti, mi sa. Conosco bene i tifosi dell’Inter. Non so bene com’è stata gestita la cosa, ovvero cosa voleva fare o non fare lui. Ma l’Inter sicuramente si è sentita presa in giro, ecco. Normale quando si parla di un giocatore importante come lo era Lukaku. Bisogna dire che anche lui se lo poteva un po’ aspettare”.

Foto: Facebook Roma