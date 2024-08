Sancho-Chelsea, siamo ai dettagli

Jadon Sancho si appresta a diventare un nuovo giocatore del Chelsea. A un’ora dalla fine del mercato, Chelsea e Manchester United hanno trovato l’accordo per il passaggio dell’inglese ai Blues. Prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Siamo agli dettagli burocratici.

La vicenda #Arthur (tra l’altro da definire) non modifica gli scenari #Juventus per #Sancho: siamo fermi. E può andare avanti chi (#Chelsea in testa) aveva sondato

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 29, 2024