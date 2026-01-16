Sampdoria-Virtus Entella, le formazioni ufficiali
16/01/2026 | 20:05:03
Alle 20.30, anticipo di Serie B. Al Marassi derby ligure tra Sampdoria e Virtus Entella.
Queste le formazioni ufficiali:
SAMPDORIA (3-4-1-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Vulikic; Depaoli, Esposito, Henderson, Vulikic, Ioannou; Cherubini; Brunori, Coda. Allenatore: Gregucci
ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Marconi, Tiritiello, Parodi; Di Mario, Karic, Nichetti, Mezzoni; Guiu, Franzoni; Debenedetti. Allenatore: Chiappella
Foto: sito Comune Genova