Sampdoria, Coda:”La trattativa si è conclusa in breve tempo. Ora c’è da costruire e lavorare sulle indicazioni del mister” 

Massimo Coda, il nuovo attaccante della Sampdoria, si è presentato ai suoi nuovi tifosi tramite un’intervista rilasciata direttamente ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole:

“L’anno scorso non ci sono stati i presupposti per chiudere questo matrimonio. Quest’anno invece il direttore ha chiamato il mio procuratore per dirgli che c’era di nuovo la Sampdoria. Ho dato subito disponibilità e abbiamo chiuso la trattativa in breve tempo. Le prime sensazioni sono state molto positive. Sono arrivato nel nuovo centro sportivo, rimodernato, e sicuramente già questo è un passo avanti. Adesso conoscerò tutti i compagni e saprò quello che vuole l’allenatore ed entrerò a far parte del tutto del mondo Sampdoria. Ho giocato qualche volta contro i tifosi della Samp, poche perché loro erano in Serie A, e mi ha fatto sempre un bell’effetto. Quest’anno poter giocare per loro mi da uno stimolo in più. Ho scelto questo club anche per questo, perché sapevo che era una piazza che trasmette tanto, molto calorosa. E lo hanno già dimostrato prima della partenza per il ritiro. Speriamo di poter stare sempre così uniti e di goderci quest’anno insieme. Il ritiro è fatto per stare insieme e per conoscerci il più possibile. Sono un ragazzo che si mette sempre a disposizione di tutti e non chiede nulla in cambio. Spero di portare anche questo valore al club. Per quanto riguarda gli obiettivi, non voglio dire subito che dobbiamo vincere il campionato, ora c’è da costruire e lavorare sulle indicazione del mister. Poi andando avanti riusciremo a capire se riusciremo a lottare per i primi posti. Ai tifosi voglio dire che spero di farvi divertire insieme a tutta la squadra, e toglierci soddisfazioni insieme”.

Foto: twitter Sampdoria