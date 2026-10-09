Samp, traballa Corradi. Gli scenari

09/10/2026 | 22:28:50

Bernardo Corradi era già a rischio prima di Sampdoria–Catanzaro e prima della sosta, salvato negli ultimi minuti da una vittoria rocambolesca e un po’ fortunata. Il primo tempo della Samp ad Avellino è stato inguardabile, organizzazione inesistente e squadra allo sbando. Corradi traballa, sarebbe sorprendente se restasse in sella dopo una prestazione del genere, ma vedremo: Come raccontato da Luca Cilli già nelle scorse settimane, un nome da tenere in considerazione è quello di Luca D’Angelo, in una eventuale lista c’è Mignani, senza trascurare la pista straniera.

Foto: X Sampdoria