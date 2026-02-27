Sammarco: “Per il Napoli recuperano Gagliardini e Akpa-Akpro. Dobbiamo voltare pagina”

27/02/2026 | 16:01:54

Paolo Sammarco, allenatore dell’Hellas Verona, alla vigilia del match contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita: “Recuperano Gagliardini, Valentini e Akpa-Akpro, che torna dalla squalifica. Una partita complicata, è una squadra forte al di là delle assenze. Abbiamo lavorato in settimana per cercare di fare una grande partita e per metterli in difficoltà. Sono 12 partite da giocare al massimo, noi dobbiamo prendere partita dopo partita. Purtroppo è andata male a Sassuolo, ma bisogna voltare pagina, ripartire, mettendo tutto in campo”.

