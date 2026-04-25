Sammarco: “Mi auguro che la società abbia un programma chiaro. Il mio futuro non è importante”

26/04/2026 | 00:02:19

Paolo Sammarco, allenatore del Verona, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Lecce.

Queste le sue parole: “Abbiamo lottato, meglio nel primo tempo e nel secondo c’è stata un po’ di paura. Tanti errori tecnici, speravamo di vincere e almeno abbiamo fatto un punto”.

Calendario duro: meglio guardare alla prossima? “Dobbiamo preparare la prossima, fare il massimo e rendere orgogliosi i tifosi”.

La proprietà ha un programma a medio termine e tu ne farai parte? “Mi auguro che abbiamo un programma, se lo meritano la città e i tifosi. Quello che farò io non è importante”.

Che giocatore è Belghali e che prospettive può avere? “E’ un esterno di qualità, ultimamente gli sta mancando un po’ il gol. Deve lavorare, ha tanti margini ed è sicuramente un ragazzo interessante che ha nella qualità e nella velocità le sue armi migliori”.

Quanto è difficile quando la classifica parla abbastanza chiaro? “I ragazzi non si sono mai tirati indietro, hanno obiettivi da raggiungere. Le motivazioni di squadra passano da quelle singole di ogni calciatore”.

Nelle Giovanili c’è qualcosa vicino a poter giocare in A o in B l’anno prossimo? “Nelle ultime 2 partite abbiamo visto Vermesan, ragazzo interessante. Ci sono ragazzi interessanti, hanno bisogno di allenarsi con continuità con i grandi. Possono far bene sia in A che in B”.

Foto: sito Verona