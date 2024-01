Salernitana, conferme sull’imminente arrivo dell’ex Udinese Makengo

Jean-Victor Makengo è sempre più vicino alla Salernitana. Come raccontato da Tuttomercatoweb (ore 18.21), Sabatini è alla ricerca di un profilo che conosce già la Serie A per rinforzare la mediana di Filippo Inzaghi. E il profilo individuato è quello di Makengo, mediano classe 1998 che ha giocato tra le fila dell’Udinese dall’estate del 2020 fino all’inverno del 2023, quando è stato acquistato dal club francese del Lorient per una cifra pari a 11 milioni di euro. Resta da capire con quale formula il calciatore potrebbe fare ritorno in Italia: il prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza sembra l’opzione più probabile.

Foto: Instagram Lorient