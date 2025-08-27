Ufficiale: Salamon è un nuovo giocatore della Carrarese

27/08/2025 | 09:55:13

“Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con il Lech Poznan per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bartosz Salamon, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2027, con l’opzione di un eventuale prolungamento contrattuale sino al 30 giugno 2028. Il difensore, classe 1991, si distingue per la grande forza fisica, per l’abilità nei duelli aerei e nei contrasti, che lo rendono un centrale solido, oltreché di grande esperienza. Il calciatore polacco vanta 139 presenze nella serie cadetta, alle quali si aggiungono le 66 apparizioni nella massima serie con le maglie di Sampdoria, Cagliari, Spal e Frosinone e le 4 prestigiose gare disputate con la maglia del Lech Poznan in Conference League. Con la nazionale polacca, le presenze messe a referto sono 15, una delle quali a Euro 2024. Benvenuto a Carrara, Bartosz!”.

Foto: sito Carrarese

