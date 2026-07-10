Salah: “Vogliamo aprire un nuovo capitolo per il calcio egiziano nella scena mondiale”

10/07/2026 | 15:35:32

Messaggio speciale di Momo Salah ai tifosi dell’Egitto: So che siete ancora tutti delusi, e lo capisco. Ma vi prometto che farò tutto il possibile per far sì che questo segni un nuovo capitolo per il calcio egiziano sulla scena mondiale. La semplice qualificazione, o anche solo la partecipazione, non basta più. Questa squadra merita la vostra fiducia”. E’ quanto scritto ai tifosi della Nazionale egiziana del capitano Mohamed Salah, il contenuto postato su X.

foto x salah