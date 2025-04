Salah rinnova con il Liverpool: “Sono molto emozionato, insieme possiamo vincere altri titoli”

Il Liverpool ha annuncia il rinnovo di Mohamed Salah con un comunicato in cui sono presenti anche le parole del giocatore.

“Certo che sono molto emozionato. Ora abbiamo una grande squadra. Anche prima avevamo una grande squadra. Ma ho firmato perché penso che abbiamo la possibilità di vincere altri trofei e goderci il nostro calcio. Continuate a sostenerci e daremo il massimo, speriamo in futuro di vincere altri titoli”.

Il Liverpool FC annuncia che Mohamed Salah ha firmato un nuovo contratto che lo terrà con il club oltre la stagione 2024-25. L’attaccante, che sta godendo di un’altra campagna stellare per i Reds, ha impegnato il suo futuro mettendo carta su penna sull’accordo. Finora in questa stagione, Salah ha segnato 32 gol in sole 45 presenze in tutte le competizioni, 27 dei quali in Premier League, rendendolo il miglior tiratore della divisione”.

Foto: sito Liverpool