Salah-Eddine-Panathinaikos: conferme e trattativa calda

11/09/2026 | 23:58:05

Salah-Eddine può lasciare la Roma e andare al Panathinaikos. Il mercato in Grecia chiuderà nei primi giorni della prossima settimana, ci sono conferme sulle notizie trapelate all’ora di pranzo (subito dopo le 13,30) dalla Turchia (Ekrem Konur) e relative a un trattativa molto bene avviata per il trasferimenti del terzino sinistro marocchino classe 2002. Poche settimane fa Salah-Eddine era stato vicino all’Olympiacos, adesso c’è un discorso avviato con il Panathinaikos.

Foto: Instagram personale