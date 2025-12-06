Salah accusa: “Non ho rapporti con Slot. Non è accettabile che io finisca sempre in panchina”

06/12/2025 | 22:55:45

La crisi del Liverpool ha il volto di Momo Salah. La stella egiziana ha parlato a fine gara dopo il 3-3 contro il Leeds, dichiarando un rapporto teso con il tecnico Arne Slot.

Queste le sue parole: “Non è accettabile che io finisca di nuovo in panchina, e non capisco perché stia succedendo a me, è come se fossi stato gettato sotto un autobus nonostante tutto ciò che ho dato al club”.

Salah ha poi svelato la rottura del rapporto con Slot: “Avevamo un buon rapporto, poi all’improvviso non c’è più. Sembra quasi che qualcuno non mi voglia nel club. Ho fatto tanto per il Liverpool. Non devo lottare ogni giorno per una posizione che mi sono guadagnato. Vedremo cosa succederà”.

Foto: sito Liverpool