Saka riceve il Premio Socrates e commuove leggendo una lettera

27/10/2026 | 18:02:28

Il vincitore morale della cerimonia del Pallone d’Oro 2026 è stato Bukayo Saka. L’esterno dell’Arsenal è stato insignito del premio Socrates, istituito da France Football nel 2022 in onore della leggenda brasiliana, da sempre in prima linea negli impegni umanitari. L’inglese è da ormai diverso tempo attivo nel sociale, insieme all’organizzazione umanitaria BigShoe che finanzia aiuti, cure mediche e interventi per i bambini più sfortunati del pianeta, al fianco di personalità di spicco del mondo del calcio come Antonio Rudiger e Paul Pogba. Nel corso degli anni, Saka si è prodigato in prima persona nelle zone più malfamate del mondo. In Nigeria ha finanziato 120 operazioni mirate alla salute dei bambini; in Marocco ha fornito 50 case per accogliere 84 famiglie e 89 bambini colpiti dal terremoto; in Turchia ha pagato l’alloggio per 26 famiglie sfollate a causa di terremoti e ha sostenuto programmi di assistenza sanitaria e screening medici in Rwanda, Kenya, Tanzania e Sierra Leone, il paese di cui Antonio Rüdiger è originario. Ieri, salito sul palco del Palladium Theatre, ha letto un’emozionante lettera scritta da un bambino di 14 anni del Rwanda, curato dall’associazione benefica: “Non riuscivo a leggere quello che i miei professori scrivevano alla lavagna. Non potevo giocare con i miei amici. Grazie a Big Shoe, ho ricevuto le cure di cui avevo bisogno. Oggi, posso leggere la lavagna dal fondo della classe. Posso finalmente godermi l’essere un bambino. Voglio diventare professore d’inglese. Ora, credo che potrò realizzare il mio sogno”.

Foto: Instagram Saka