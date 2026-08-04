Saelemaekers: “Vogliamo fare grandi cose. Il ruolo? Se gioco sono felice a prescindere”

04/08/2026 | 21:15:46

Saelemaekers ha parlato in conferenza stampa: “Il mio ruolo? Già se il mister mi mette in campo sono felice. Non abbiamo ancora parlato ma il mister sa già che in qualsiasi posizione giocherò, darò sempre il massimo. Per me l’importante è la squadra, il Milan. Vogliamo fare cose grandi e penso che ogni giocatore sia disponibile a fare ogni posizione in campo e a dare il massimo. Sarà importante la mentalità di ogni calciatore: così si possono vincere le partite”.

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