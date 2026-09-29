TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Saelemaekers, trauma distorsivo alla caviglia. Escluse lesioni

29/09/2026 | 16:32:41

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Alexis Saelemaekers ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra durante l’allenamento odierno. Gli esami strumentali effettuati dal calciatore belga hanno escluso lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi. Il recupero verrà valutato giorno per giorno. Nelle scorse ore il calciatore aveva lasciato il Centro Sportivo di Carnago per andare a sottoporsi ad alcuni esami strumentali e capire l’entità del suo problema fisico alla caviglia.
foto x milan