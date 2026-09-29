Saelemaekers, trauma distorsivo alla caviglia. Escluse lesioni

29/09/2026 | 16:32:41

Alexis Saelemaekers ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra durante l’allenamento odierno. Gli esami strumentali effettuati dal calciatore belga hanno escluso lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi. Il recupero verrà valutato giorno per giorno. Nelle scorse ore il calciatore aveva lasciato il Centro Sportivo di Carnago per andare a sottoporsi ad alcuni esami strumentali e capire l’entità del suo problema fisico alla caviglia.

foto x milan