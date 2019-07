Attraverso un comunicato sul proprio sito, il Carpi ha ufficializzato la cessione di Alessio Sabbione al Bari. Confermato quanto vi avevamo anticipato in esclusiva (qui). Questa la nota: “Il Carpi FC 1909 comunica di aver perferzionato la cessione a titolo definitivo a SSC Bari del diritto alle prestazioni sportive di Alessio Sabbione, a cui va un in bocca al lupo per il prosieguo di carriera”.

Foto: Twitter Carpi