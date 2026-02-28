Sabatini: “Bologna-Roma una sfida fratricida. Sartori e Massara? Sono totalmente dalla loro parte”

28/02/2026 | 11:44:57

L’ex dirigente di Roma e Bologna, Walter Sabatini, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Bologna-Roma per me è una sfida fratricida, una tragedia sportiva. Chi è favorito? A ottobre avrei detto che sarebbe stato favorito il Bologna ma adesso diciamo che è leggermente, leggermente, prevalente la Roma. Una sensazione dell’oggi. Comunque è una brutta partita perché qualcuno ci rimette le penne. E non mi piace. Il Bologna? Io Vincenzo lo applaudo: perché da quando è arrivato si è messo dentro al sistema-Bologna con umiltà e competenza. Poi, con giudizio, è intervenuto cercando correggere i drammi domenicali: Italiano è stato bravo fin dall’inizio perché ha trovato il modo di gestire una squadra che era stata definita perfetta. Adesso ha stretto le linee, con intelligenza: ho sempre detto che la coerenza a tutti i costi, smodata, è un segno di idiozia… Lui ha studiato, cambiato e corretto. Un messaggio a Sartori e Massara? Pieno di ammirazione, sono totalmente dalla loro parte. Anzi, forse Sartori si sta avvicinando al dono dell’infallibilità che pensavo di avere ancora io…”.

Foto: X Salernitana