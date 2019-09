Ryan Kent attacca il Liverpool: “Mi hanno mentito, ma ai Rangers mi sento finalmente a casa”

Nell’ultimo giorno di calciomercato, il 22enne Ryan Kent si è trasferito a titolo definitivo dal Liverpool ai Glasgow Rangers. Una prima volta per il giovane inglese, sempre spedito in prestito dai Reds che lo avevano allevato nella propria Academy. Sfiduciato dal club, che non puntava su di lui, Kent ha visto come una liberazione il suo passaggio in Scozia. Queste le sue parole, rilasciate a Sky Sports UK: “Finalmente nella mia vita mi sento a casa. Mi sto godendo il calcio, ma è stato molto difficile. Ho dovuto mantenere una grande forza mentale. Quando ti viene detto che puoi fare una cosa ma in realtà ti mentono perché poi questa cosa non avviene, è abbastanza difficile da accettare. C’erano alcune preoccupazioni quando nel corso dell’estate pensavo che il trasferimento sarebbe anche potuto non avvenire e che avrei dovuto pianificare qualcos’altro. Però ho sempre avuto la sensazione che tutto si sarebbe potuto risolvere l’ultimo giorno di mercato e così è stato. Sono contento che poi sia avvenuto ciò che volevo fin dall’inizio“.

Foto: Evening Times