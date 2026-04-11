Runjaic: “Zaniolo? Se continua così avrà certamente possibilità di tornare in Nazionale”

11/04/2026 | 21:10:34

Runjaic ha parlato così della vittoria di San Siro, soffermandosi anche su Zaniolo: “Noi attacchiamo insieme e difendiamo assieme. Il Milan ha qualità individuali superiori alle nostre, ma noi abbiamo giocato con tanta energia. Zaniolo ha fatto una grandissima gara, con grande disciplina, anche in fase difensiva; lui sta migliorando, è nel processo, potrebbe fare ancora meglio. Sono tanto felice di come sta giocando Zaniolo: se continua così avrà certamente chance di tornare a giocare per la Nazionale” ha detto in conferenza stampa.

foto x udinese