Runjaic: “Zaniolo ha una gran forza fisica, deve giocare per entrare al top della forma”

28/10/2025 | 13:00:27

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runajic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Se Zaniolo può reggere tre partite? Non so quanto possa essere il suo limite ad essere onesti, nei suoi ultimi anni non ha mai fatto annate complete. Sta lavorando molto, ha una gran genetica, in quanto ha una gran forza fisica. Deve però giocare per entrare al top della forma. Forse sabato l’ho sostituito un po’ troppo presto, però contro la Cremonese aveva speso tante energie e ha chiesto il cambio per un piccolo fastidio alla coscia”.

Foto: Instagram Udinese