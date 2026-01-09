Runjaic: “Zaniolo? Ha sentito un piccolo fastidio al ginocchio e ha chiesto il cambio. Oggi però si è allenato, credo che sarà con noi con il Pisa”
09/01/2026 | 15:24:07
Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa. Queste le sue parole:
“Zaniolo? Ha sentito quel piccolo fastidio al ginocchio e ha chiesto il cambio. Oggi però si è allenato, c’è ancora una notte per dormirci su e credo che sarà con noi con il Pisa. Contro il Torino abbiamo speso molto e la squadra porta i segni dello sforzo profuso contro il Torino. E’ sempre meglio però recuperare dopo una vittoria. Penso che i ragazzi saranno in una buona forma per la partita. Sul campo dovremo portare la stessa attenzione vista con il Torino”.
Foto: Instagram Udinese