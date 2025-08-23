Runjaic in conferenza: “Lo scorso anno a secco contro l’Hellas? Anche il Napoli ha avuto difficoltà”

23/08/2025 | 14:15:38

L’Udinese sfiderà lunedì l’Hellas Verona nel match valido per la prima giornata della nostra Serie A. Il tecnico dei bianconeri, Kosta Runjaic, ha presentato la gara della Dacia Arena in conferenza stampa. Di seguito, l’estratto delle sue parole: “Vogliamo cominciare con il piede giusto, per riuscirci dovremo fare molto, giocando bene e reagendo agli attacchi del Verona. Zero gol all’Hellas la passata stagione? Anche il Napoli non ci è riuscito (all’andata ndr), la dice lunga sulle capacità dell’Hellas. Hanno un gioco energico, molto basato sui duelli, noi dobbiamo essere pronti e preparati, pronti a determinate situazioni. Dobbiamo muoverci ancora di più senza palla per attaccarli, difendono bassi, questo sarà necessario per segnare, ora dobbiamo tradurlo sul campo. Mi aspetto che il Verona sia ostico da affrontare come l’anno scorso, hanno cambiato alcuni giocatori ma la filosofia di gioco resta”. Su Ekkelenkamp: “Si unirà alla squadra per la rifinitura, non vogliamo però rischiare troppo, vedremo se sarà il caso di portarlo con noi”.

Foto: Instagram Udinese