Runjaic: “Successo prezioso contro il Pisa, ma dobbiamo migliorare nel possesso”

14/09/2025 | 17:50:02

Al termine della sfida dell’Arena Garibaldi tra Pisa e Udinese, vinta dai bianconeri di misura, è intervenuto ai microfoni della stampa, Kosta Runjaic, tecnico dei bergamaschi. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il Pisa è una buona squadra. Dovevamo chiuderla subito e poi abbiamo sofferto. Nella ripresa ha inciso il caldo, soprattutto nel finale. È un successo molto importante”. Sugli obiettivi: “Dobbiamo stabilizzarci. Il Pisa ha messo in difficoltà anche la Roma e quindi per noi è un successo davvero prezioso anche in ottica futura. Siamo un ottimo gruppo con bravi giocatori. Dobbiamo avere maggiore concretezza nel possesso ma è importante anche vincere con una buona difesa”.

Foto: Instagram Udinese