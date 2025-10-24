Runjaic: “Sono soddisfatto di Karlstrom. Contro il Lecce dovremo giocare in avanti e essere coraggiosi”

24/10/2025 | 12:38:32

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce. Queste le sue parole:

“Contro la Cremonese abbiamo avuto alti e bassi, è stato un buon pareggio, meritato. Dobbiamo riprendere da quanto fatto di buono, è una questione di approccio, bisogna concentrarsi sulle cose positive e negative. Siamo andati sotto subito su calcio da fermo contro una squadra solida che ha perso contro l’Inter soltanto, sapevamo che sarebbe stata difficile. Karlstrom? In qualche momento è vero non ha fatto benissimo, come sul gol del 2-0 contro il Milan ma in generale sono soddisfatto di lui, è il capitano della squadra, anche questo per lui è un qualcosa di nuovo. Come affrontare il Lecce? Dobbiamo giocare in avanti, essere coraggiosi, vincere i duelli. Il Lecce ha terzini che salgono molto, dovremo essere attenti riuscendo a essere pericolosi. Se ci riusciremo potremo ottenere un buon risultato sapendo che sarà tutt’altro che semplice”.

Foto: Instagram Udinese