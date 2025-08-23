Runjaic: “Cerchiamo volti nuovi dal mercato. Sanchez? Non possiamo garantirgli lo spazio che cerca”

23/08/2025 | 14:35:04

L’Udinese sfiderà lunedì l’Hellas Verona nel match valido per la prima giornata della nostra Serie A. Il tecnico dei bianconeri, Kosta Runjaic, ha presentato la gara della Dacia Arena in conferenza stampa. Di seguito, l’estratto delle sue parole: “Bertola purtroppo si è portato un infortunio e ha perso parte della preparazione, ora sta crescendo. Goglichidze non è arrivato al meglio, stanno entrambi lavorando per arrivare al top della forma. Sono giocatori di talento, hanno tutta la nostra fiducia, sono adatti al nostro sistema di gioco. Palma ha fatto un buon precampionato, sono soddisfatto della sua evoluzione ora vedremo come si procederà nella sua crescita”. Sul reparto offensivo carente: “Abbiamo Davis, Bayo e Iker Bravo, tre ragazzi che sanno cosa bisogna fare e ci puntiamo. Stiamo cercando nuovi ragazzi, magari qualche ufficialità arriverà a breve, ma anche se fosse lunedì non avrebbero potuto esserci, però per il fine settimana dopo vogliamo essere pronti”. Su Sanchez, Brenner e Pafundi:

“In un’intervista ho già detto che abbiamo analizzato la scorsa stagione e che in generale prendiamo le decisioni insieme ai ragazzi, come con Pafundi. Abbiamo trovato una buona squadra per farlo migliorare e se riuscirà a integrarsi troverà più minuti, è già migliorato molto rispetto a gennaio e ora pensiamo di aver trovato una buona soluzione. Per quanto riguarda Sanchez non ho molto da aggiungere, avevamo grandi aspettative, è arrivato con un infortunio, poi non è stato soddisfatto per la sua stagione, c’è stato qualche problemino. Lui continua ad essere dell’Udinese, lui vuole giocare di più per il giocatore che è, ma non possiamo garantirglielo. Brenner? Alcuni ragazzi hanno avuto alti e bassi senza la curva di crescita che ci saremmo aspettati, non ha giocato con la Carrarese e ha espresso il desiderio di partire per giocare. Ha fatto una bella preparazione, ha giocato molto in amichevole”.

Foto: Instagram Udinese