Runjaic saluta l’Udinese: “Siete stati casa mia, rimarrete qualcosa di speciale”

03/11/2026 | 21:07:39

Kosta Runjaic saluta l’Udinese attraverso una lettera postata sui social: “L’attuale situazione sportiva e il conseguente addio sono per me dolorosi. Negli ultimi due anni e mezzo, Udine è diventata davvero una casa sia il club che la città. I ​​tanti incontri, le esperienze condivise, i ricordi e le persone che ho avuto il privilegio di conoscere significano molto per me e rimarranno sempre qualcosa di speciale. Ciononostante, comprendo e rispetto la decisione della dirigenza: ora c’è bisogno di un nuovo slancio e di uno sforzo collettivo da parte di tutti. La società, la squadra, la Curva Nord e tutti i tifosi devono restare uniti e remare nella stessa direzione, proprio come ho avuto modo di vedere e apprezzare durante il mio periodo qui. Sono profondamente grato per tutto ciò che ho vissuto a Udine e desidero ringraziare chiunque mi abbia accompagnato e sostenuto in questo percorso. L’Udinese avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Auguro alla squadra ogni successo e, soprattutto, unità e coesione per le sfide che l’attendono. Auguro inoltre al nostro Presidente, Giampaolo Pozzo, tanta forza e una pronta guarigione”.

foto sito udinese