Runjaic: “Questo è un successo importante per tutti noi. Atta? È un giocatore straordinario”

25/10/2025 | 18:20:02

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro il Lecce. Queste le sue parole:

“Avevamo davvero bisogno di una vittoria come questa, il secondo tempo non è stato dello stesso livello e lo sappiamo, ma questo è un successo importante per tutti noi. Atta? Ha fatto una bella gara, è stata una partita emozionante anche per me che di solito sono persona tranquilla. Arthur è giocatore straordinario e lo sappiamo, sta facendo molto bene e anche oggi ha fatto tante cose positive. Lo scetticismo sul mio lavoro? Le critiche vanno accettate, in base alla proprie esperienze e impressioni, contano i punti e i risultati. Attualmente la classifica è buona, ma è solo un momento di questa stagione. Nel calcio ci sono altre verità, bisognerà vedere l’Udinese dove sarà dopo 38 giornate”.

Foto: Instagram Udinese