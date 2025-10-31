Runjaic: “Quella contro l’Atalanta sarà una partita intensa. Cercheremo di dare tutto quello che abbiamo”

31/10/2025 | 15:40:42

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Le condizioni di Davis e Iker Bravo? Davis per fortuna ha avuto un piccolo fastidio muscolare, meglio di quanto pensassimo, se tutto va bene speriamo che sia a disposizione per la gara dopo l’Atalanta. Iker Bravo si è allenato ed è tutto a posto, sarà con noi. Giochiamo contro l’Atalanta e la gara sarà intensa, punta molto sulla condizione fisica, sull’uno contro uno, hanno una rosa completa, di qualità. Ci aspettiamo una gara intensa, noi giochiamo in casa, è una gara importante e cercheremo di dare tutto quello che abbiamo”.

Foto: Instagram Udinese