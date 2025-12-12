Runjaic: “Ora giochiamo contro i campioni in carica, ma possiamo fare bene. Dobbiamo metterci l’intensità giusta, indipendentemente dal nome dell’avversario”

12/12/2025 | 15:36:35

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Come ho visto la squadra dopo la partita con il Genoa? Nessuno perde volentieri in casa propria, ma a volte il calcio è così. Sappiamo che dobbiamo approcciare meglio le partite, indipendentemente dall’avversario. Dobbiamo scendere in campo con la giusta intensità, è qualcosa che ci è mancato in alcune gare. Ora giochiamo contro i campioni in carica, ma possiamo fare bene, se non si è in grado di vincere la gara bisogna cercare di non perdere, vogliamo fare bene sempre davanti ai nostri tifosi, io sono qui per il secondo anno ed è molto importante per una squadra di taglia media, in una città relativamente piccola, fare molto bene in casa e stiamo lavorando sotto questo aspetto. Stiamo lavorando intensamente, indipendentemente da come si chiama l’avversario dobbiamo metterci l’intensità giusta. I continui sali e scendi della squadra? Al momento questo è il nostro livello, in generale l’Udinese acquista giocatori giovani con potenziale ma che hanno bisogno di tempo per crescere, sono concentrato sul lavoro da fare, sappiamo che abbiamo alti e bassi e che ne avremo anche in futuro”.

Foto: Instagram Udinese